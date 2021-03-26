مصرع 5 في إعصار ضرب ولاية ألاباما

أعلنت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن مقتل 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة في إعصار ضرب ولاية ألاباما، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ في عدد من مناطق الولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.ودعت حاكمة الولاية كاي آيفي: "كل الموجودين في طريق هذه الأعاصير إلى البقاء في حالة تأهب".وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للدمار الذي خلفته الأعاصير والعواصف التي ضربت الولاية، وقد ظهر فيها حطام يتطاير في السماء وأشجار على الأرض ومنازل متضررة.