شبح الانتخابات الخامسة يخيم على إسرائيل بعد «نصر غير حاسم» لـ«نتنياهو»

«الليكود» يواجه صعوبة تشكيل حكومة يمينية رغم فوزه بـ30 مقعدًا فى «الكنيست»

خلافات المعارضين تحرمهم من الأغلبية.. واحتمالية لائتلاف يضم الأصوليين والعرب

بعد أيام من انتهاء الانتخابات الرابعة فى غضون عامين، لا يبدو أن المشهد السياسى المرتبك فى إسرائيل فى طريقه إلى الحسم، مع عدم قدرة أى من الأحزاب على تحقيق الأغلبية المطلقة فى «الكنيست»، أو تأمين تحالف انتخابى يمنحه القدرة على تشكيل الحكومة الجديدة.ورغم فوز حزب «الليكود»، برئاسة بنيامين نتنياهو، بنحو ٣٠ مقعدًا، بفارق ١٣ مقعدًا عن أقرب منافسيه، حزب «هناك مستقبل»، من أصل ١٢٠ مقعدًا فى «الكنيست»، إلا أن ذلك ليس كافيًا لتشكيل الحكومة الجديدة، ما يهدد بالذهاب إلى خامس انتخابات فى غضون عامين، فى سابقة لم تحدث من قبل فى الحياة السياسية الإسرائيلية.«الدستور» تستعرض تفاصيل المشهد السياسى المرتبك فى إسرائيل، وفقًا لنتائج الانتخابات الأخيرة، والسيناريوهات المتوقعة للتحالفات بين الأحزاب بحثًا عن تأمين الأغلبية فى «الكنيست» وتشكيل الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى الصعوبات التى تواجه هذه التحالفات، وتهدد بالذهاب إلى انتخابات جديدة.استطاع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن يعيد حزب «الليكود» إلى الصدارة ليكون أكبر حزب فى إسرائيل، وذلك بعد الحصول على ٣٠ مقعدًا فى الانتخابات الأخيرة، وقال فى خطاب النصر الذى ألقاه فى مقر حزبه: «حققنا إنجازًا هائلًا، وأصبح «الليكود» أول حزب فى إسرائيل بفارق كبير جدًا، نحن نتقدم على الحزب الثانى بعدنا بحوالى ٣٠٪، هذه أكبر فجوة بين حزبين قياديين، خلال السنوات العشر الأخيرة».لكن رغم هذا النجاح للحزب بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلى الأكثر جدلًا، فإن كتلة اليمين المؤيدة له، التى تضم أحزاب «شاس» و«التوراة اليهودية» و«الصهيونية الدينية»، إلى جانب حزب «اليمين»، بقيادة نفتالى بينيت، الذى أطلق تصريحات تعنى ضمنيًا أنه سيتحالف مع «نتنياهو»، تحظى بـ«٥٩» مقعدًا فقط.وقال «بينيت»، من مقر حزبه «اليمين» الفائز بـ٧ مقاعد فى الانتخابات الأخيرة: «أنا مصمم على المضى قدمًا فى المبادئ اليمينية فى أى حكومة إسرائيلية ستتشكل»، وهو ما رآه المراقبون مؤشرًا على التحالف مع «نتنياهو»، خاصة أن «بينيت» قال عشية الانتخابات بشكل واضح إنه لن ينضم إلى حكومة يسارية.لكن حتى بعد انضمام «بينيت»، فإن «نتنياهو» لا يزال بحاجة إلى مقعدين آخرين لتأمين الأغلبية، عبر ضم حزب من الأحزاب المعارضة له، أو الضغط على بعض أعضائها للانشقاق والانضمام إليه، وتشكيل الحكومة الجديدة.فى الانتخابات الثلاثة الماضية، اعتاد «نتنياهو» على مواجهة حزبه اليمينى لآخر يسارى كبير، ففى انتخابات ٢٠١٥، ظهر حزب «المعسكر الصهيونى» برئاسة إسحاق هرتسوغ، وفى انتخابات ٢٠١٩، و٢٠٢٠، كان أمامه معسكر «أزرق- أبيض»، بقيادة بينى جانتس، لذا كان يلجأ لخلق التوتر وحث أنصار المعسكر اليمينى على الانضمام لـ«الليكود»، لكن الأمر يبدو مختلفًا هذه المرة، فى ظل عدم وجود حزب يسارى كبير فى منافسته.ويرى المراقبون أن غياب هذا المنافس اليسارى سيجعل استراتيجية «نتنياهو» مختلفة، فالأمر ليس أكثر من «ليكود كبير» وأحزاب كثيرة صغيرة ومتوسطة، ما يسهل عليه اختيار أحدها وضمه للحكومة ويرفع فرصه فى إقناع قيادات هذا الحزب أو ذاك بدعمه، بدلًا من الانجرار إلى انتخابات جديدة قد تعنى اختفاء الحزب الصغير نهائيًا. لكن بعيدًا عن الأحزاب الصغيرة، فإن قادة الأحزاب المعارضة الكبيرة نسبيًا، وعلى رأسهم جدعون ساعر، المنشق عن «الليكود» مؤخرًا ورئيس حزب «الأمل الجديد»، ويائير لابيد، رئيس حزب «هناك مستقبل»، وبينى جانتس، رئيس حزب «أزرق- أبيض»، الذى قال إن «نتنياهو» خدعه ولن ينضم إليه مرة أخرى، قد أعلنوا بشكل واضح عدم الانضمام لـ «نتنياهو». فيما راوغ أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، عقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات بقوله إنه سيدعم أى حكومة «ليبرالية صهيونية»، دون أن يوضح موقفه من دعم «نتنياهو» أو كتلة الأحزاب اليسارية، خلافًا لموقفه فى الانتخابات الثلاثة السابقة، فى أبريل وسبتمبر ٢٠١٩، ومارس ٢٠٢٠، عندما هاجم «نتنياهو» بوضوح وأعلن أنه لن ينضم إلى حكومته.فى ظل النتائج الأخيرة، فإن السيناريو الأصعب، و«الكابوس» الذى يمكن أن يواجهه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، هو أن يتحالف كل خصومه السياسيين من اليمين واليسار، ليؤسسوا ائتلافًا بدونه يمنحهم الأغلبية البرلمانية بـ٦١ مقعدًا، ما يسمح لهم بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن هل من الممكن أن يجلس جدعون ساعر وأفيجدور ليبرمان اليمينيان المتشددان فى حكومة واحدة مع ممثلى القائمة العربية الموحدة «الحركة الإسلامية الجناح الجنوبى»، بقيادة الإخوانى منصور عباس؟يرى المراقبون أن كتلة الأحزاب المعارضة لـ«نتنياهو» تواجه الكراهية والعداوة الكبيرة فيما بينها، فمن الصعب القول بأن «ليبرمان»، وحزبه «إسرائيل بيتنا»، «ساعر» وحزبه «الأمل الجديد»، ونفتالى بينيت وحزبه «اليمين»، سيقبلون، فى ظل توجهاتهم اليمينية المتشددة، بالتحالف مع الأحزاب العربية، سواء فى «القائمة المشتركة»، أو «القائمة الواحدة»، كما أن الأخير أعلن بوضوح أنه لن ينضم إلى حكومة يسارية.ومن الصعب، أيضًا، وفقًا للمراقبين، أن يجرى تشكيل حكومة تضم «ليبرمان» وساعر» و«بينيت»، بتوجهاتهم اليمينية، مع يائير لابيد، وحزبه «هناك مستقبل» وغيره من الأحزاب اليسارية، خاصة أن انضمام أحزاب اليسار، «ميرتس» و«العمل» و«أزرق- أبيض»، إلى الأحزاب العربية لا يسمح لهم بتشكيل الأغلبية المطلوبة دون انضمام أحد معارضى «نتنياهو» من اليمين.وإلى جانب ذلك، فإن «بينيت» نفسه قد وقع وثيقة تعهد فيها بعدم السماح لـ«لابيد» بتولى رئاسة الوزراء، لذا، يرى المراقبون أن تحقق هذا السيناريو على أرض الواقع لا يزال مستبعدًا، ما يعنى أن الأقرب هو أن ينجح «نتنياهو» فى الحفاظ على تحالفه من «الليكود» والأحزاب اليمينية والأصولية بحجمه الحالى، مع اختيار شريك صغير من الأحزاب المعارضة، أو دعم انشقاق بعض نوابها وضمهم إليه، لينجح فى تكوين ائتلاف هربًا من الانتخابات الخامسة. فى هذه الحالة، تظهر فرصة سانحة لضم «القائمة الموحدة»، بقيادة الإخوانى منصور عباس إلى تحالف «نتنياهو»، رغم ما يواجهه هذا السيناريو من صعوبات، فى ظل الخلاف بين نواب «الليكود» أنفسهم حول القبول بانضمام كتلة عربية ذات ميول إسلاموية إلى حكومتهم.فبينما قال تساحى هنجبى، عضو الكنيست عن حزب «الليكود»، إنه، وفى الوضع الحالى، نعتبر منصور عباس شريكًا محتملًا فى الائتلاف الحكومى المقبل، غرد عضو الكنيست شلومو كارعى عن نفس الحزب بقوله: «بالتأكيد لا». كما استبعد نائب «الليكود» ميكى زوهار أن تتشكل حكومة بدعم من «القائمة الموحدة»، وقال زميله يؤاف كيش، نائب وزير الصحة، إن منصور عباس لن يكون مطلقًا شريكًا فى حكومة برئاسة «نتنياهو».أما فى تحالف «نتنياهو»، ورغم ميوله الأصولية المتشددة، فلم يستبعد آرييه أدرعى، رئيس حزب «شاس»، قبيل إجراء الانتخابات، أن يجلس فى حكومة تدعمها «القائمة الموحدة»، لكن من الخارج. ومن جانبه، أعلن منصور عباس، رئيس «القائمة الموحدة»، أنه مستعد لمنح الائتلاف الحكومى المقبل هذا الدعم من الخارج، مقابل تلبية احتياجات المجتمع العربى، كما كشف مقربون منه مؤخرًا عن اتصالات بينه وبين معسكر الوسط بقيادة حزب «هناك مستقبل»، من أجل التحالف معها. ويرى المراقبون أنه وفى ظل صعوبة هذه السيناريوهات المطروحة، فليس من المستبعد أن تذهب إسرائيل إلى خامس انتخابات فى غضون عامين، أو تترقب تشكيل «حكومة أضداد» تجمع الفرقاء من الأحزاب المعارضة لـ«نتنياهو»، أو حكومة مفاجئة يكون العرب والإسلاميون جزءًا منها، ويجلسون جنبًا إلى جنب مع الأحزاب الأصولية واليمينية المتشددة.