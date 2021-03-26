«المالية والصناعية» تناقش توزيع الأرباح غدا

تناقش غدا السبت شركة المالية والصناعية المصرية، خلال الجمعية العامة العادية الموافقة على اقتراح توزيع الأرباح عن عام 2020.ومن المقرر أن تناقش الجمعية التصديق على القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2020.وتناقش الجمعية العامة غير العادية في اليوم ذاته تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة.