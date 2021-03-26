وزيرة الصحة توجه بتوفير الدعم لمصابى حادث قطارى سوهاج

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدكتورة هالة زايد تتابع غرفة الأزمات المركزية التي تم تشكيلها على الفور داخل ديوان وزارة الصحة لمتابعة مستجدات حادث قطاري سوهاج أثناء زيارتها لمكان الحادث.وأوضح مجاهد في تصريحات صحفية، أن زايد وجهت مديري المستشفيات بتوفير كافة أوجه الدعم وكافة ما يلزم للعناية لمصابي حادث اصطدام قطاري سوهاج، كما وفرت عددا من الفرق الطبية في بعض التخصصات للمستشفيات التي استقبلت المصابين.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى محافظة سوهاج قبل قليل لمتابعة الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم.