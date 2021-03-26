«العربية» للأدوية تعتمد الخطة الاستثمارية الجديدة غدا

تناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، غدا، التصرف في بيع أصل إنتاجي.ومن المقرر أن تناقش الجمعية العادية في اليوم ذاته، اعتماد الموافقة على مشروع الموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية عن 2021-2022، وتشكيل مجلس الإدارة في ضوء أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020.يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وحققت الشركة خلال (2019-2020)، صافي ربح بعد الضريبة بلغ 93.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 43.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 520.79 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 436.35 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.