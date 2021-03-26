«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديد

كشف مصدر أمني عن قيام الجهات المختصة بفحص فيديو، لمتحرش جديد تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفتاة بأحد الشوارع.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" فيديو لشاب قام بتتبع إحدى الفتيات وقام بلمس موطن عفتها من الخلف، فقامت الفتاة بالصراخ في وجهه، وأسرعت من أمامه مبتعدة، ثم قام هذا المتحرش بالفرار.