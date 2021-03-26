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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«القاهرة» للأدوية تعتمد الموازنة التقديرية لـ2021- 2022 غدا

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:20 م
شركة القاهرة للأدوية
شركة القاهرة للأدوية
أكرم عمران _ أسامة الشندويلي
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تعقد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، غدا، الجمعية العامة العادية، حيث من المقرر أن تناقش إقرار مشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي المقبل 2021- 2022، وإقرار الخطة الاستثمارية.

كما ستناقش العمومية تشكيل مجلس الإدارة في ضوء أحكام القانون رقم 185 لسنة 2020.

وتستهدف الشركة تحقيق أرباح مرتفعة تصل إلى 145.08 مليون جنيه خلال العام المالي المقابل، مقابل 122.87 مليون جنيه أرباحًا متوقعة تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تحقيق إيردات بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 1.15 مليار جنيه متوقعًا تحقيقها خلال العام المالي الجاري.

وأظهرت الموازنة الاستثمارية للشركة، أن الاستثمارات المقترحة خلال العام المالي المقبل تبلغ 37.76 مليون جنيه، منوهة بأن الشركة سوف تقوم بتمويل استثماراتها تمويلًا ذاتيًا.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى ارتفاع مبيعات المستحضرات للسوق المحلي التصدير.

وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 532.24 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 513.16 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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