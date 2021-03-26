تركيا تعزي مصر في ضحايا تصادم قطاري سوهاج

أعربت الرئاسة التركية، مساء اليوم الجمعة، عن بالغ حزنها لسقوط ضحايا جراء تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج، مقدمة التعازي للشعب المصري.وذكرت رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية في بيان، "تلقينا بخالص الحزن خبر وفاة وإصابة العديد من المواطنين، جراء حادث القطار الذي وقع في محافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية".وأضاف البيان "نتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وخالص التعازي لأسر الضحايا و للشعب المصري الشقيق والصديق، في هذا الحادث الأليم".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة ، في بيان “وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين، في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا في سوهاج”.