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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

آيه مدني: واجهت تحديات مختلفة في حياتي وحولتها لعزيمة ونجاح

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:51 م
صالون التنسيقية
صالون التنسيقية
محمد الشريف - إسلام نصير
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قالت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والبطلة الأوليمبية خماسي، إنها واجهت تحديات كثيرة شخصية كبطلة رياضية، أولها التعليم ثم الثقافة الدينية، لكونها محجبة تمارس رياضة السباحة، مضيفة: "ثالث تحدي بسبب الإصابة وطلب الأطباء بالسفر للخارج للعلاج، ولكن مع خوف الأهل من السفر وتلقى العلاج فالخارج فتركت الرياضة".

وأضافت مدنى، أنها واجهت تحديا آخر فى مجال الرياضة الإدارية وخاضت انتخابات فى إدارة نادى الشمس وتفوقت ودخلت فى الاتحاد الدولى، مشيرة إلى أن رئيس الاتحاد الدولى لم يكن يتقبل تمثيلها كممثلة عن اللاعبين، مؤكدة أن التحدى انقلب لعزيمة وإصرار وتحقيق النجاح.

وأكدت مدنى، أن المرأة المصرية تواجه عددا من التحديات فى الوقت الحالى فى عدد من القضايا منها ختان الإناث والزواج المبكر، وقضية التعليم التى لازال هناك تأخر فى نسب التعليم للبنت فى القرى والأرياف، كذلك لعمل المرأة فنجد حتى الآن أن القوى العاملة نسبة الرجال بها أكثر من المرأة، مضيفة أنه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تم ارتفاع نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب وكذلك 8 وزيرات فى السلطة التنفيذية وهو إنجاز كبير حصلت عليه المرأة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمته بالصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المرأة المصرية أيقونة الوطن"، وتدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتحدث في الصالون الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، واية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وايمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وايمان الالفي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيماء عبد الإله

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