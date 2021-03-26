مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات

قال مصدر أمنى إن ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعى من قيام شخص بالعبث بسير عجلة أحد القطارات واقعة حدثت منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف المصدر أن أحد الأشخاص قام بتصويرها لبرنامج "تيك توك" حيث تم ضبط هذا الشخص واتخاذ الإجراءات القانونية حياله ومحبوس حاليًا على ذمة القضية.

