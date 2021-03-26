توافد المواطنين على المستشفيات للتبرع بالدم لمصابي قطاري سوهاج

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن توافد الكثير من المواطنين بمحافظة سوهاج للتبرع بالدم في عدد من المستشفيات التي استقبلت مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الدكتورة هالة زايد تتابع الموقف في المستشفيات لحظة بلحظة ووجهت بتوفير كافة المستلزمات الطبية الناقصة على وجه السرعة.وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن وفاة 32 مواطنًا وإصابة 108 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج.