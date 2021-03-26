رئيس مجلس الشيوخ ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع اليوم.

وجاء في البيان: "بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس الشيوخ ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بين قطارين في مركز طهطا بمحافظة سوهاج والذي أسفر عن وقوع العديد من الوفيات والإصابات".

وإذ ينتظر المجلس نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة للوقوف على أسباب الحادث والمتسبب فيه فإنه يتقدم بأحر التعازي إلى رئيس الجمهورية والشعب المصري وأسر الضحايا داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهم من الشهداء، ويتغمدهم بواسع رحمته وأن يعجل سبحانه وتعالى لمصابي هذا الحادث بالشفاء التام وموفور الصحة.