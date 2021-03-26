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اقتصاد

«المصري للتأمين»: تشكيل فريق لصرف تعويضات لضحايا حادث سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:08 م
لضحايا حادث سوهاج
لضحايا حادث سوهاج
أسامة الشندويلي
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كشف الاتحاد المصري للتأمين قيام مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديد ومترو الأنفاق والطرق السريعة، بتشكيل فريق عمل للحصول على المستندات الضرورية والوصول إلى المتضررين لسداد التعويضات المستحقة، للمتوفين والمصابين في حادث تصادم قطارى الصعيد، الذي وقع صباح الجمعة في سوهاج.

ومجمعة السكك الحديد مختصة بتوفير تأمين حوادث شخصية لتغطية مخاطر الوفاة والعجز التي يتعرض لها ركاب القطارات ومترو الأنفاق، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 30 ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم.

ويتم سداد نسبة من المبلغ في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم طبقا لنسب العجز المعمول بها في وثائق تأمين الحوادث الشخصية المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة المالية، ووفقا للنظام الأساسي لهذه المجمعة يتم صرف المبلغ للمتضررين أو ورثتهم دون وسيط وبدون إتخاذ أي إجراء قانوني أو اللجوء إلى القضاء.
وتتضمن قائمة المستندات التي يجب على المضرورين من حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق كلا من شهادة الوفاة بجانب محضر الشرطة، إضافة إلى الإخطار عن الحادث الصادر من هيئة السكك الحديدية أو هيئة مترو الأنفاق وكذلك تقرير طبي عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها ىخر موطن للمتوفي، وإقرار وصاية فى حالة وجود قصر من الورثة.

وفي حالة العجز الجزئي المستديم فيتطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز ويصرف التعويض من المجمعة للمتضررين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق، بدون أي إجراءات قضائية ودون الحاجة إلى وسطاء وبإجراءات مبسطة حيث يمكن لورثة المتوفي أو المصابين التقدم مباشرة لمجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية لصرف مبالغ التعويضات.

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