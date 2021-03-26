قاطرات «برازيلية وأردنية» تشارك في سحب السفينة الجانحة بقناة السويس

تشارك قاطرتان برازيلية وأخرى أردنية في عملية سحب سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، الجانحة بقناة السويس منذ الثلاثاء الماضي.وكشفت مصادر، لـ"الدستور"، عن أن القاطرة MARIDIVE البرازيلية، وكذلك القاطرة CAPO GEE الأردنية، تشاركان في عملية سحب السفينة، في محاولة لتعويم السفينة مجددًا.وتعد القاطرات وحدات بحریة ذات أبعاد صغیرة، ولكن بقدارت عالیة تستهدف شد دفع السفن، وتحتوي على ونش شد ذى قدرة مناسبة لحجم السفن.وكانت الكراكتان «مشهور» و«العاشر من رمضان» قد انتهتا من أعمال التكريك بنسبة 100%، والتي تتراوح ما بين 15 و20 ألف متر مكعب لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN، وبدأت القاطرات في عملية سحب السفينة.