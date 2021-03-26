وسيم السيسي: المرأة لها مكانة عظيمة في الحضارة المصرية القديمة

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن المرأة لها مكانة عظيمة منذ القدم، في الحضارة المصرية كلها وثائق مدونة، نحو دور المرأة، فالمصرى القديم اعتبر المرأة رأسا برأس فى كل شئ، فكانت المرأة تشارك الرجل فى كل شئ، وكان هناك وثيقة مدونة على الجدريات والحوائط والبرديات، مشيرا إلى أن القانون فى مصر القديمة كان إذا مات الأب تقوم الأبنة الصغرى بتوزيع الميراث بشرط أن تكون بلغت سن الرشد، وذلك حتى لا يأخذ حقها من الأبناء.وأضاف وسيم السيسي، أننا نجد وزيرات فى العصر القديم من وزيرة الصحة فى الأسرة المالكة، وكذلك كبيرة أطباء الأسنان، وكان منهم الكهنة وشاركت الرجل فى المسائل الدينية، قائلا:" وجدنا بردية يقول فيها الرجل فى رسالة لزوجته عند وافتها لقد فارقنى الحظ السعيد عندما فارقتني"، مضيفا أن المرأة فى العصر الحديث ظهرت منذ ثورة 1919، وكانت أول استشهاد لحميدة خليل برصاص الإنجليز، فالنساء قاموا بثورة كبيرة مع الرجال فى ذلك الوقت ضد الإنجليز،وأكد أن دور المرأة فى النصف الأول من القرن العشرين كان لها دور مميز وتألقت أكثر فى أكثر فى الفترة الراهنة ولم تأخذ المرأة حقها إلا فى عهد الرئيس السيسي فهو يعرف مكانة المرأة.جاء ذلك خلال كلمته بالصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "المرأة المصرية أيقونة الوطن"، وتدير الصالون ناريمان خالد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتحدث في الصالون الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، واية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وايمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وايمان الالفي عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشيماء عبد الإله