وزيرة البيئة تنعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ببالغ الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع، اليوم، بتصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وتتقدم وزيرة البيئة بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.وتابعت وزيرة البيئة داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيةً الشفاء العاجل لمصابي الحادث وأن يمن الله عليهم بالصحة والسلامة.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين، أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث، وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة، والوقوف على الأسباب والمسئوليات، كما وجّه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.وقال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".