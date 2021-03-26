فريق «العربية لحقوق الإنسان» يصل السودان في زيارة لمدة 5 أيام

وصل الى العاصمة السودانية الخرطوم وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مستهل زيارة تستغرق خمسة أيام مقبلة، للوقوف على أحدث تطورات تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان في البلاد في سياق الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.ويعمل الفريق أيضا على إجراء التقييمات لجوانب المساعدة الفنية وبرمجة الأنشطة الداعمة لمختلف الأطراف، وخاصة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تعزيز مكون حقوق الإنسان في المسار الانتقالي لتعزيز استدامة المكاسب المتحققة واستكمال تلبية الاستحقاقات للوصول لتطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورة ديسمبركانون أول ٢٠١٩ المجيدة، وفي القلب منها إقامة المجتمع الديمقراطي وترسيخ حقوق المواطنة.يضم الوفد كل من "علاء شلبي" رئيس المنظمة، و"عصام يونس" عضو مجلس أمناء المنظمة، والدكتور "عبد المنعم الحر" عضو مجلس أمناء المنظمة، و"محمد راضي" المدير التنفيذي للمنظمة، و"أحمد رضا" مدير الوحدة القانونية بالمنظمة. وتعذر مشاركة زملاء اخرين في ظل تداعيات جائحة "كوفيد-١٩".تجري الزيارة بالتعاون والشراكة مع المرصد السوداني لحقوق الإنسان (المؤسسة العضوة بالمنظمة) وبمشاركة رئيس المرصد الأستاذ "نبيل أديب" عضو مجلس أمناء المنظمة.ومن المخطط أن يلتقي الوفد برئيس وأعضاء مجلس الوزراء والأجهزة القضائية والعدلية من ذوي الاختصاص بقضايا حقوق الإنسان، وقيادات الأحزاب السياسية الرئيسية، وقادة منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في السودان.