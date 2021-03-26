وفاة هاني إسماعيل مخرج رائعة «سوق العصر»

كشفت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل مساء اليوم.‫وكتب الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية ‬وفاة المخرج الكبير هاني اسماعيل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".وكانت أهم أعمال المخرج الراحل مسلسل سوق العصر لمحمود ياسين وأحمد عبد العزيز.