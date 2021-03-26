وفاة هاني إسماعيل مخرج رائعة «سوق العصر»
الجمعة 26/مارس/2021 - 08:09 م
محمد قدريطباعة
كشفت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل مساء اليوم.
وكتب الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير هاني اسماعيل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".
وكانت أهم أعمال المخرج الراحل مسلسل سوق العصر لمحمود ياسين وأحمد عبد العزيز.
وكتب الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، "البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير هاني اسماعيل رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".
وكانت أهم أعمال المخرج الراحل مسلسل سوق العصر لمحمود ياسين وأحمد عبد العزيز.