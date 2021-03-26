رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:50 م
مريم فخر الدين ومحمود
مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار
وائل توفيق
طباعة
ولد محمود ذو الفقار ولد في 18 فبراير عام 1914 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حصل على التوجيهية سنة 1930 وعلى دبلوم العمارة سنة 1935 والتحق بوظيفة مهندس في قلم التصميمات بوزارة الأشغال.

بعد استقالته من وزارة الأشغال التحق بوزارة الأوقاف وهناك تعرف على المخرج حسين فوزي الذي رشحه لدور البطولة أمام عزيزة أمير في فيلم "بياعة التفاح" عام 1937.

الفنان الراحل تزوج الفنانة عزيزة أمير وبعد وفاتها في 28 فبراير عام 1952 تزوج الفنانة مريم فخر الدين وأنجب ابنته الوحيدة "إيمان" ثم انفصل عنها بالطلاق بعد زواج استمر 8 سنوات وبقى حتى وفاته في يوم22 مايو 1970 بلا زواج.

الفنانة مريم فخر الدين روت قصة طلاقها من الفنان الراحل محمود ذو الفقار في برنامج (اتنين في اتنين) مع الإعلامي مجدي الجلاد، حيث أوضحت أنه كان يعاملها بقسوة وكان يضربها دائما، لذلك تمردت عليه وقامت بشراء شقة بدون علمه في نفس العمارة، التي كانت تسكن فيها معه، ثم قامت بتشطيبها وبعد ذلك نقلت محتوياتها إليها.

مريم أخذت ابنتها ومربية ابنتها ومكثت في شقتها الجديدة، وحينما استيقظ محمود من النوم تفاجأ بعدم وجود زوجته في المنزل وسأل البواب وعرف الحقيقة، ثم حاول دخول شقتها ولكن مريم فخر الدين لم تفتح له إطلاقا، ثم ترك المنزل وبعث مدير أعماله للمنزل لكي يأتي له بملابسه لشعوره بالخجل أمام سكان العمارة، وبعدها قامت مريم بتوزيع غرف شقة زوجها على العاملين في بلاتوه التصوير وهذا الذي لم يقبله ذو الفقار وشعر بالخجل من هؤلاء العاملين مما فعلته زوجته لذلك قام بتطليقها على الفور.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

وزيرة الصحة توجه بتوفير الدعم لمصابى حادث قطارى سوهاج

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

إقامة الدورة 21 لـ«مهرجان البقعة الدولي» من 1 إلى 10 نوفمبر