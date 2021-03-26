«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

ولد محمود ذو الفقار ولد في 18 فبراير عام 1914 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حصل على التوجيهية سنة 1930 وعلى دبلوم العمارة سنة 1935 والتحق بوظيفة مهندس في قلم التصميمات بوزارة الأشغال.بعد استقالته من وزارة الأشغال التحق بوزارة الأوقاف وهناك تعرف على المخرج حسين فوزي الذي رشحه لدور البطولة أمام عزيزة أمير في فيلم "بياعة التفاح" عام 1937.الفنان الراحل تزوج الفنانة عزيزة أمير وبعد وفاتها في 28 فبراير عام 1952 تزوج الفنانة مريم فخر الدين وأنجب ابنته الوحيدة "إيمان" ثم انفصل عنها بالطلاق بعد زواج استمر 8 سنوات وبقى حتى وفاته في يوم22 مايو 1970 بلا زواج.الفنانة مريم فخر الدين روت قصة طلاقها من الفنان الراحل محمود ذو الفقار في برنامج (اتنين في اتنين) مع الإعلامي مجدي الجلاد، حيث أوضحت أنه كان يعاملها بقسوة وكان يضربها دائما، لذلك تمردت عليه وقامت بشراء شقة بدون علمه في نفس العمارة، التي كانت تسكن فيها معه، ثم قامت بتشطيبها وبعد ذلك نقلت محتوياتها إليها.مريم أخذت ابنتها ومربية ابنتها ومكثت في شقتها الجديدة، وحينما استيقظ محمود من النوم تفاجأ بعدم وجود زوجته في المنزل وسأل البواب وعرف الحقيقة، ثم حاول دخول شقتها ولكن مريم فخر الدين لم تفتح له إطلاقا، ثم ترك المنزل وبعث مدير أعماله للمنزل لكي يأتي له بملابسه لشعوره بالخجل أمام سكان العمارة، وبعدها قامت مريم بتوزيع غرف شقة زوجها على العاملين في بلاتوه التصوير وهذا الذي لم يقبله ذو الفقار وشعر بالخجل من هؤلاء العاملين مما فعلته زوجته لذلك قام بتطليقها على الفور.