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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:45 م
مستشفيات أسيوط
مستشفيات أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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وصل منذ قليل، 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات محافظة أسيوط لتلقي العلاج اللازم من بينهم 13 شخصا تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي و12 حالة إلى مستشفى الإيمان العام.

وأكد الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ وأمين مساعد حزب مستقبل وطن، أن قيادات حزب مستقبل وطن وشباب الحزب توجهوا فورا إلى المستشفيات لمساعدة الفرق الطبية في سرعة إسعاف الحالات المصابة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

وتفقد الدكتور على مهران، المصابين داخل المستشفى وشارك فى عملية تنظيم الشباب أبناء الحزب نحو التبرع بالدم للحالات الحرجة وقال إن المستشفيات استقبلت من تستدعى حالتهم العلاج بأسيوط ويتم حاليا تقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

وكانت مستشفيات أسيوط وجامعة أسيوط قد رفعت حالة الطوارئ وقامت بتجهيز الأطقم الطبية والتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج لتقديم الدعم اللازم لمواجهة حادث قطاري طهطا وعلاج المصابين.

وكان حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط قد دعا جميع أمناء اللجان النوعية والمراكز بالحزب إلى توجيه أبناء الحزب للتبرع بالدم حيث سيتم نقل مصابين حادث سوهاج إلى مستشفيات أسيوط وذلك كواجب إنساني، مطالبا كل أعضاء الحزب وقياداته ومسئوليه لأخذ زمام المبادرة وأن يكونوا قدوة ومثل يحتذى به أمام جموع المواطنين فى مختلف مراكز محافظة أسيوط.

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