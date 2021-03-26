رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إقليم ناغورني قره باغ يعتمد الروسية لغة رسمية

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:44 م
السلطات الأرمنية
السلطات الأرمنية
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي، الجمعة، إصدار قانون يجعل اللغة الروسية لغة رسمية ثانية، وكانت اللغة المعتمدة هي الأرمينية فقط حتى الآن.

وانتشر نحو ألفي جندي حفظ سلام روسي هناك منذ نهاية عام 2020، بعدما رعت موسكو اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء ستة أسابيع من القتال بين قوات الإقليم المدعوم من أرمينيا وأذربيجان.

ويهدف قانون اللغة الروسية الذي تم تبنيه، الخميس، إلى "تعزيز التعاون مع قوات حفظ السلام الروسية"، ومن المقرر دخوله حيز التنفيذ بعد إصداره من قبل الرئيس الانفصالي أراييك هاروتيونيان، وفق ما قال برلماني انفصالي لوكالة "فرانس برس" الجمعة.

من جهتها، انتقدت باكو المبادرة، إذ شدد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، على أنّه في "أذربيجان لغة رسمية واحدة فقط"، في إشارة إلى الأذرية.

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ، الذي تسكنه غالبية أرمنية، عن أذربيجان في نهاية نزاع اندلع في تسعينيات القرن الماضي وأسفر عن سقوط أكثر من 30 ألف قتيل.

وفي سبتمبر الماضي، خلّفت أعمال قتالية جديدة بين الأرمن والأذربيجانيين نحو 6000 قتيل.

وكرّس اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتصار أذربيجان ومنحها مكاسب ميدانية مهمة.

موضوعات متعلقة

الانتهاء من أعمال تكريك السفينة الجانحة بقناة السويس

وزيرة الصحة توجه بتوفير الدعم لمصابى حادث قطارى سوهاج

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

فيديو صادم.. كاميرا مراقبة تكشف لحظة تصادم قطارى سوهاج


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

وزيرة الصحة توجه بتوفير الدعم لمصابى حادث قطارى سوهاج

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

إقامة الدورة 21 لـ«مهرجان البقعة الدولي» من 1 إلى 10 نوفمبر