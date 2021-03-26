رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هل مرض «خدش القط» يسبب الفصام؟

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:39 م
خدش القط
خدش القط
إسلام جمال
طباعة
توصل عدد من الباحثين، أن مرض الفصام مرتبط بـ"خدش القطط".

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فتصاب القطط بالبكتيريا عن طريق القراد والبراغيث، ويمكن أن يسبب انتقال العدوى للبشر التعب والصداع والحمى وتضخم الغدد الليمفاوية.

وكان يعتقد منذ فترة طويلة أن مرض "خدش القطة" لم يدم طويلًا، لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن العدوى قد تستمر لدى بعض الأشخاص.

وأجرى باحثون من الولايات المتحدة اختبار دم عدد صغير من مرضى الفصام والبالغين الأصحاء بحثًا عن دليل على الحمض النووي.

ووجدوا أن 12 من 17 مريضًا بالفصام لديهم حمض "بارتونيلا" وهى البكتريا التى تسببها القطط في دمائهم.

كانت هذه الدراسة الأولية محدودة للغاية في حجمها وسيتعين إجراء مزيد من البحث لإيجاد صلة محددة بين بارتونيلا وانفصام الشخصية.

من جانبها قالت مؤلفة البحث والباحثة البيطرية "إيرين لاشنيتس" من جامعة ويسكونسن: "كان الباحثون يدرسون العلاقة بين العدوى البكتيرية والأمراض العصبية النفسية لبعض الوقت".

وأبلغ كل من المرضى ومجموعات المراقبة عن مستويات مماثلة من ملكية الحيوانات الأليفة والتعرض للبراغيث، والتي يمكن أن تحمل أيضًا بارتونيلا بكتيريا خدش القطط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

فيديو صادم.. كاميرا مراقبة تكشف لحظة تصادم قطارى سوهاج

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطارى سوهاج لـ114


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

مصدر أمنى يكشف تفاصيل فيديو متداول لشاب يعبث بعجلة أحد القطارات

«لمس موطن عفتها».. الأمن يفحص فيديو تحرش جديدًا

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

حب من طرف واحد.. خفايا علاقة موسيقار الأجيال وليلى مراد

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

إقامة الدورة 21 لـ«مهرجان البقعة الدولي» من 1 إلى 10 نوفمبر