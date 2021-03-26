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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:10 م
ضحايا حادث قطاري
ضحايا حادث قطاري
عمرو الشامي
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نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضحايا حادث قطاري سوهاج، داعيًا الله ‏أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يحتسبهم من الشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث، وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.

وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".

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