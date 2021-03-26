إلغاء «الريد كاربت» من فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلغاء الريد كاربت وكل الفقرات الفنية في افتتاح الدورة العاشرة بمعبد الكرنك واقتصار الافتتاح على الكلمات والتكريمات للفنانين الكبار.وسيبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم القطارين بمحافظة سوهاج، وتقدم الحفل المذيعتان تسنيم رابح من السودان ومريم الفرجاني من تونس، ويبدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري لمصر، ويعقبه كلمة للممثل محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان ثم كلمة لرئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ثم كلمة المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، ثم كلمة للأستاذة الدكتورة أماني الطويل عن اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة، كما يتحدث عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ليجماني افريكا للإعلان عن مفاجأة، ثم كلمة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والتي ينوب عنها فيها الدكتور خالد عبد الجليل مستشار الوزارة لشئون السينما.وتضم الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 4 مسابقات ويعلن خلال حفل الافتتاح عنها وعن أعضاء لجان التحكيم والتي تضم كل من: ( إسماعيل فروغي مخرج من المغرب، والمخرج سعيد حامد من السودان مصر، وصفي الدين محمود منتج من مصر، وفي لجنة تحكيم الدياسبورا تتكون من:( كانلي أفولايان مخرج نيجريا، وجيمي جون لوي ممثل أمريكي، ومجدي أحمد علي مخرج من مصر، أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تتكون من السادة: ( طلال عفيفي منتج، وسلام زاماليجيري مخرج من بوركينافاسو، وهبه عثمان مونتيرة من مصر، ولجنة تحكيم النقاد الدولية فيبرسي تتكون من السادة:( الناقد أحمد شوقي من مصر والناقدة يلينا روبا شفشسكا من أوكرانيا وبيلاجي انجونانا من الكاميرون .عقب إعلان لجان التحكيم تبدأ التكريمات بتكريم السينما السودانية وكلمة للمخرج السوداني طلال عفيفي، ويعقب الكلمة تكريم شيخ عمر سيسكو من مالي، ويتسلمها عنه النجم العالمي جيمي جون لوي ثم تكريم عز العرب كغاط من المغرب، ويتسلمها عنه المخرج المغربي إسماعيل فروغي ثم تكريم النجمة هند صبري التي تتغيب عن الحضور لإصابتها بكورونا، وتتسلمها الفنانة التونسية مريم الفرجاني، كما يكرم المخرج علي عبد الخالق الذي يتغيب أيضا لظروف صحية ويتسلمها عنه المخرج أمير رمسيس وبعدها يكرم قيصر السينما المصرية النجم محي اسماعيل ثم الفنان والمنتج والاعلامي الكبير سمير صبري وأخيرا وليس آخرا تكرم نجمة لها بريق خاص، وحققت نجاح جماهيري خاص ومن أهم نجوم الشباك في مصر وهي نجمة الجماهير نادية الجندي.الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورة النجمة الجميلة سمراء النيل مديحة يسري ومهداه لكل من الكاتب السينمائي الراحل نور الدين الصايل، والفنان النجم محمود يس والفنان الكبير محمود المليجي.فيلم الافتتاح "هذه ليست جنازة إنها قيامة" وسيعرض غدا السبت في تمام الثامنة مساءًا بحضور بطل الفيلم.حفل الافتتاح ديكور محمد فتحي، ومدير الإنتاج إسماعيل عبد العال والمخرج المنفذ عادل بركات ومحمد النبوي وخليل تمام ومدير إضاءة وإخراج الحفل لشادي علي.