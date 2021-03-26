للمصريين في فيينا.. خدمات تقدمها السفارة المصرية

أكدت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا أنه إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء وتحديث قاعدة بيانات للمصريين العاملين بالخارج، قامت السفارة بدعوة الجالية المصرية في فيينا؛ لتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة (www.manpower.gov.eg) وذلك لتمكين الوزارة من تقديم خدماتها لأبناء الجاليات المصرية في الخارج والتي تتضمن:- التواصل مع أبناء الجالية المصرية في مختلف الدول لحصولهم على حقوقهم ورعايتهم بدولة العمل.- التواصل مع أبناء الجالية لإبلاغهم بفرص العمل المتاحة بدولة العمل.- التواصل مع أسر العاملين بالخارج في حالات الطوارئ.وانتهزت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا هذه المناسبة لتعرب للسيدات والسادة اعضاء الجالية الكرام عن وافر الاحترام والتقدير.