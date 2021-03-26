واشنطن تعرض المساعدة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

أصدر البيت الأبيض بيانًا، مساء اليوم الجمعة، حول جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN في قناة السويس بالكيلو متر ١٥١ ترقيم قناة، والتي تسببت في توقف حركة الملاحة البحرية العالمية.وقال البيت الأبيض، في بيانه: نتشاور مع الشركاء المصريين حول كيفية تقديمنا المساعدة ودعم جهد تعويم سفينة السويس، ونتابع أوضاع السوق، حيث نتوقع بعض التأثير للسفينة الجانحة في قناة السويس على أسواق الطاقة، وسيكون لنا رد فعل مناسب إذا اقتضى الأمر بشأن قناة السويس.وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت المساعدة على مصر في سحب السفينة العالقة في السويس.وكانت هيئة قناة السويس قد أصدرت بيانا تُثمن فيه ما تقدّمت به الولايات المتحدة الأمريكية من عرض للمساهمة في تلك الجهود، وتتطلع للتعاون معها في هذا الصدد تقديرًا لهذه المبادرة الطيبة، والتي تؤكد علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين.كذلك، أعربت الهيئة عن صادق الامتنان أيضًا لكل ما تلقته من عروض للمساعدة في هذا الشأن، مشيرةً إلى الجهود الجارية نحو إعادة تعويم سفينة الحاويات، ومؤكدةً حرص هيئة قناة السويس على انتظام حركة الملاحة العالمية في القناة في أقرب وقت.