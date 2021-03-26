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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدشين منتدى القيادات النسائية في بورسعيد

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:30 م
مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة
بورسعيد:شيماء رشاد
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دُشن ملتقى القيادات النسائية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بمكتبة مصر العامة، والذي ينظمه مجلس الشباب المصري تحت شعار: "معًا لتعزيز دور المرأة في العمل العام"، بحضور اللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق ورئيس المنتدى المصري للإعلام، والكاتبة فاطمة ناعوت.

وتضمنت فعاليات تدشين المنتدى جلسات نقاشية حول تطوير القدرات الذاتية والمهنية والمهارات القيادية للمرأة، فضلًا عن تكريم عدد من النماذج النسائية الناجحة التي روت قصص كفاحهن أمام الحضور.

وأشار اللواء طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق ورئيس المنتدى المصري للإعلام، إلى أن التنمية هي جوهر الأمن القومي من خلال تمكين الجميع، والمرأة ممثلة في الأم هي وتد الأسرة، ويجب إعادة تعزيز دورها في العمل العام.

وقالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إن حضارتنا المصرية عندما اختارت من يمثلها للعدالة اختارت امرأة، وهي الموجودة حاليًا تحمل الميزان بكافة محاكم مصر، مؤكدة أن مصطلح المساواة مصطلح خاطئ لأنه يعني التساوي في كل شيء ولكن العدالة هي الأنسب بأن يأخذ كل شخص ما يحتاج إليه أو يستحقه، وفي عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي أعيد للمرأة حقها في تقلد المناصب وحصلت على مكانتها التي تستحقها.

وأكد سامي الرشيدي، عضو مجلس الشورى الأسبق ورئيس الهيئة الاستشارية لمجلس الشباب المصري في بورسعيد، على أن المساواة بين المرأة والرجل جاءت في جميع الأديان السماوية، ومن العدل أن تكون المرأة شريك في القيادة، ويكون لها دور بارز في العمل العام من خلال تطوير القدرات الذاتية والمهنية ومهارات القيادة لديها، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم بقوة مع مؤسسات الدولة لخلق دور فاعل ومهني وتشجيع المزيد من النساء على العمل العام.

وأطلق محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، مبادرة "كوني قائدة"، وذلك في العمل والمجتمع والحزب وجميع الأماكن، مؤكدًا أن المرأة المصرية هي رومانة الميزان في الأسرة المصرية والمجتمع ولها دور هام في مسيرة التنمية غير المسبوقة المليئة بالإنجازات في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

شارك أيضًا بتدشين المنتدى كل من: محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، ونجلاء إدوارد، مقرر المجلس القومي للمرأة في بورسعيد، وإسراء عبد الحافظ، منسق عام منتدى القيادات النسائية، وعدد من قيادات المجلس.

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