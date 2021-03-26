ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

ضبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد عبدالفتاح طه، محاولة تهريب أقراص مخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الاتحاد، القادمة من أبوظبي، اشتبه وليد صبري رئيس قسم اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة إبراهيم طه مأمور الجمرك، فتلاحظ له وجود عبوات تكرارية من الأدوية وسط الملابس.وبالعرض على محمود عبدالنبي عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب، قام بتكليف أحمد عبدالرشيد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 20 شريط "ليركا" بكل شريط 14 قرصا و16 شريط "ترمال" بكل شريط 10 أقراص، بإجمالي 440 قرصا، وهي من الأصناف المدرجة بجداول المخدرات وسط علب أدوية.وقرر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 26 لسنة 2021 ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.