رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 08:05 م
جريدة الدستور
راندا التوني
طباعة
ضبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد عبدالفتاح طه، محاولة تهريب أقراص مخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الاتحاد، القادمة من أبوظبي، اشتبه وليد صبري رئيس قسم اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة إبراهيم طه مأمور الجمرك، فتلاحظ له وجود عبوات تكرارية من الأدوية وسط الملابس.

وبالعرض على محمود عبدالنبي عباس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب، قام بتكليف أحمد عبدالرشيد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 20 شريط "ليركا" بكل شريط 14 قرصا و16 شريط "ترمال" بكل شريط 10 أقراص، بإجمالي 440 قرصا، وهي من الأصناف المدرجة بجداول المخدرات وسط علب أدوية.

وقرر أحمد عبدالفتاح طه مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 26 لسنة 2021 ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

موضوعات متعلقة

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

مصدر بقناة السويس: تحرك جزئي بسيط للسفينة الجانحة

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا

الرئيس السيسى: جزاء رادع لمن تسبب فى حادث «قطارى سوهاج»


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

وزيرة الصحة توجه بتوفير الدعم لمصابى حادث قطارى سوهاج

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

إقامة الدورة 21 لـ«مهرجان البقعة الدولي» من 1 إلى 10 نوفمبر