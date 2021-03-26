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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

الجمعة 26/مارس/2021 - 09:53 م
جريدة الدستور
محمد الشريف - إسلام نصير
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بدأ منذ قليل الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بعنوان المرأة المصرية أيقونة الوطن، بإلقاء بيان التنسيقية حول حادث تصادم قطارين بسوهاج.

وألقت شيماء عبد الإله المتحدثة الرسمية باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى تدير الحوار، بيان التنسيقية بشأن الحادث مؤكدة استخدام كافة الأدوات الرقابية لنواب التنسيقية بمجلس النواب سيتم استخدامها لمحاسبة المتسببين في الحادث، فحياة المصريين خط أحمر ولا مجال لأي تهاون أو تقصير.

وأضافت أن هناك عدد من أعضاء التنسيقية ونواب التنسيقية تحركوا نحو الحادث بمحافظة سوهاج، معلنة التنسيقية عن حملة للتبرع بالدم للحادث وتدعو الشعب المصرى للمشاركة فيها، متقدمة بخالص التعازى لأهالى الضحايا

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