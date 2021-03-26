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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تسجل 114 إصابة بكورونا و3 وفيات

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:53 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم، تسجيل 114 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال "فورار"، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 116 ألفا و657 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3074 حالة وفاة.

وأضاف "فورار" أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 81 ألفا و111 حالة، بعد شفاء 95 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 18 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كان يتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 16 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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