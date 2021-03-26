وزير الخارجية الجزائرى يبدأ زيارة لغينيا ويلتقى رئيسها

بدأ وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم الجمعة زيارة إلى جمهورية غينيا تلبية لدعوة من نظيره إبراهيما خليل كابا.وبحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية فقد التقى بوقدوم خلال الزيارة برئيس غينيا ألفا كوندي ونقل له التحيات الأخوية للرئيس عبد المجيد تبون ورغبته في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية، والتعاون بين البلدين.وقال البيان إن بوقدوم أجرى محادثات مع نظيره الغيني خليل كابا، تناولت الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما تناول الجانبان في مباحثاتهما التحديات التي تواجه القارة الأفريقية خاصة فيما يتعلق بالسلام والأمن.وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الجزائرية الغينية وتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.