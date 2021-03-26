فرنسا: ملتزمون بالعمل على خفض التصعيد وضمان الأمن في الخليج

أكدت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها ملتزمة بالعمل على خفض التصعيد وضمان الأمن في الخليج دبلوماسيا أو عبر قواتنا، وفق قناة العربية.وفي إطار مهمة لمكافحة تنظيم داعش الارهابي، وصلت حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول إلى مياه الخليج، أمس الخمس، وتعزيز "حرية الملاحة" في مناطق بحرية شهدت توترا متزايدا.وغادرت الحاملة ميناء طولون جنوب شرق فرنسا الشهر الماضي في مهمة جديدة إلى شرق المتوسط ومنه إلى المحيط الهندي لاحقا ضمن عملية "شمال"، في إشارة إلى المساهمة الفرنسية في التحالف الدولي الهادف إلى التصدي لتنظيم "داعش".وقال قائد المجموعة البحرية الجوية المرافقة لحاملة الطائرات مارك أوسيدا إن "المهمة تشمل إظهار أننا قادرون على نشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أينما قررنا".