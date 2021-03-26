رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تحث الدول على التبرع فورًا بـ10 ملايين جرعة لقاح لكوفاكس

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:51 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
وكالات
طباعة
حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الدول على التبرع "فورا" بـ10 ملايين جرعة لقاح لآلية كوفاكس التي تستفيد منها الدول ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، إنّ التسابق لتأمين اللقاحات حول العالم تسبب بتأخير طلبيات كانت الآلية تعول عليها، داعيا الدول القادرة على المساهمة للتبرع للبرنامج.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة في تصادم قطارين بسوهاج

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

«الصحة»: ارتفاع أعداد مصابى حادث قطارى سوهاج إلى 84

وفاة سائق القطار الإسبانى المصطدم فى قطار طهطا


الصور

image description

محافظ أسيوط يبحث مع جهاز التعمير مشروعات تطوير الريف المصري

image description

وصول 25 شخصا من مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفيات أسيوط

image description

افتتاح مسجد علام بشطا بدمياط

image description

رفع 60 طن مخلفات ونواتج تطهير متراكمة على ترعة بأسيوط

image description

مستقبل وطن أسيوط يوجه أعضاءه للتبرع بالدم

الأكثر قراءة

مصادر بـ«السكة الحديد» تكشف سبب «حادث سوهاج»

شاهد عيان يروى تفاصيل اللحظات الأولى لـ«حادث قطار سوهاج اليوم»

وزيرة الصحة توجه بتوفير الدعم لمصابى حادث قطارى سوهاج

مدبولي: الرئيس كلف بمضاعفة أرقام التعويضات للمصابين والضحايا بحادث قطاري سوهاج

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رغم كورونا.. ألمانيا تنتج 214 مليون قطعة شيكولاته بمناسبة عيد القيامة

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب تايوان

ألمانيا: الإغلاق الأول لم يؤد إلى طفرة في المواليد

«قمر الدودة» يظهر فى السماء الأحد

أيام زمان

«ضربها بقسوة».. حكاية أغرب طلاق بين مريم فخر الدين ومحمود ذو الفقار

«منعها من الرقص».. حكاية كمال الشناوى مع الراقصة هاجر حمدى

«اعتنقت اليهودية».. حقيقة الشائعات حول زينات صدقى

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صعنت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
ماجد حبته
دماء جديدة على القضبان
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ على محمود.. إمام المنشدين فى عصره
د.كريمة الحفناوى
الاحتفال بالمرأة المصرية فى قصر ثقافة المطرية
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «1-2»
المزيد

الثقافة

«تفضلي بتقبيل أياديك».. خطابان من محمد القصبجي إلى أم كلثوم

عمرو سليم: حاربوني بسبب صلاح جاهين.. والإخوان «كفّروني»

شاكر عبدالحميد: يفضل المتطرفون أن تستمع فقط إليهم

إقامة الدورة 21 لـ«مهرجان البقعة الدولي» من 1 إلى 10 نوفمبر