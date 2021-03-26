الصحة العالمية تحث الدول على التبرع فورًا بـ10 ملايين جرعة لقاح لكوفاكس

حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، الدول على التبرع "فورا" بـ10 ملايين جرعة لقاح لآلية كوفاكس التي تستفيد منها الدول ذات الدخل المنخفض بشكل خاص.وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، إنّ التسابق لتأمين اللقاحات حول العالم تسبب بتأخير طلبيات كانت الآلية تعول عليها، داعيا الدول القادرة على المساهمة للتبرع للبرنامج.