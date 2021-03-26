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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معهد ترجمة الأدب الكوري ودار صفصافة يدشنان جائزة للمترجمين الشباب

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:23 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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أعلنت "دار صفصافة للثقافة والنشر" بالتعاون مع "معهد ترجمة الأدب الكوري" عن إطلاق مسابقة للترجمة عن اللغة الكورية للمترجمين الشباب.

وقد نشرت دار صفافة للنشر والتوزيع عبر صفحة التواصل الإجتماعي فيس بوك قصتين باللغة الكورية.

وأشارت الدار إلى أنه يمكن لمن يرغب في الاشتراك بالمسابقة ترجمة إحدى هاتين القصتين مع الالتزام بالشروط ومنها: ألا يزيد عمر المتسابق عن 35 عام، إلا يكون المترجم قد نشر أي ترجمات من العربية إلى الكورية، أو الكورية إلى العربية مطبوعة.

ونوهت الدار إلى ان الفائزون بالمراكز الأولى سيحصلون على مكافأة مالية من "معهد ترجمة الأدب الكوري" وسيتم نشر ترجمته في كتاب يصدر عن "دار صفصافة للثقافة والنشر".
أما عن الفائزون بالمراكز الثانية والثالثة يتم منحهم شهادة تقدير ومجموعة أعمال مترجمة عن اللغة الكورية كهدية.

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معهد ترجمة الأدب الكوري ودار صفصافة يدشنان جائزة للمترجمين الشباب