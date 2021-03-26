هبة عبدالغني تكشف عن البوستر الرسمي لشخصيتها في مسلسل «الطاووس»

تواصل اليوم الفنانة هبة عبد الغني، تصوير مشاهدها، خلال السياق الدرامي، لمسلسل "الطاووس"،بدار القضاء العالي، تحت قيادة المخرج رءوف عبد العزيز، في مشاهد تجمعها مع النجم جمال سليمان، وأحمد فؤاد سليم والفنانة سهر الصايغ ومعظم أبطال العمل.وكشفت هبة عبد الغني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام"، عن البوستر الرسمي شخصيتها في المسلسل، وعلقت عليه، قائلة:"تضيق طرق البشر، لكن طريق الله يتسع للجميع. انتظروني ومجموعة من المفاجئات مع شخصية ( سمية ) في مسلسل الطاووس رمضان ٢٠٢١ باذن الله، مسلسل الطاووس، سيناريو وحوار كريم الدليل، إشراف علي الكتابة محمد ناير، تصوير الاستاذ رؤوف عبدالعزيز، موسيقي تصويريه خالد حماد، مونتاج احمد حلمي، تصميم الازياء حسن مصطفى، ميكساج علي السعيد، مخرج منفذ يوسف كمال رزق، ‏Art director رامي قدري، منتج فني كريم بكر - يحيى الغريب، ‏Line producer احمد مجدي، ‏creative manager خالد نعيم، تصوير البوستر خالدفضه، انتاج شيرين مجدي ( Stars media )، إخراج الاستاذ رؤوف عبدالعزيز.بإذن الله ينول اعجابكم،موعدنا رمضان ٢٠٢١، الله المستعان".وتقدم هبة خلال أحداث المسلسل، شخصية سُمية، الشقيقة الكُبرى، لسهر الصايغ، والتي تقف إلى جوارها في الأزمة التي تقع فيها، حيث سوف تشهد شخصيتها العديد من التطورات والمفاجآت التي تحمل جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق على مدار حلقات المسلسل.يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وأشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.وإلى جانب مسلسل "الطاووس"؛ تشارك هبة في رمضان المقبل، في مسلسل موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وعدد من الفنانين، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الصعيدى.