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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القومي للإعاقة» ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:14 م
ضحايا حادث قطاري
ضحايا حادث قطاري
محمد الشريف
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نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج اليوم.

وقدم الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ في بيان صحفي صادر عن المجلس اليوم، خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين؛ وأن يحفظ المولى عز وجل مصر والمصريين من كل سوء.

وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.

وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.

وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.

كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.

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