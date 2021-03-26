المكسيك: إعطاء 6.12 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا



وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 2.21 مليون إصابة، كما بلغ عدد الوفيات 200 ألف و211 حالة وفاة. وقد مر عام واحد و4 أسابيع منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة في المكسيك.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات، وهي تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

أعطت السلطات المكسيكية 6.12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواطنيها فى البلاد حتى الآن، وفقا للبيانات التي أعلنتها اليوم الجمعة جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في المكسيك بحوالي 197 ألفا و382 جرعة في اليوم وبهذا المعدل، سوف تحتاج المكسيك إلى 2.6 سنة لتطعيم 75% من السكان بلقاح مكون من جرعتين وبدأت عملية التطعيم منذ حوالي 16 أسبوعا في البلاد.