محاضرة قداسة البابا لطلبة إكليريكية الكويت

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، محاضرة على طلبة الكلية الإكليريكية بدولة الكويت من خلال تطبيق زوم عبر شبكة الإنترنت.وجاءت محاضرة قداسة البابا في مادة العهد الجديد التي يتولى قداسته تدريسها في الإكليريكيات والمعاهد العليا الكنسية.وشارك في المحاضرة عبر الإنترنت، أكثر من ١٤٠ طالبا من طلبة الإكليريكية هناك.