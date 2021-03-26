إصابة مزارع بطلق ناري بسبب خلافات على حدود الأرض الزراعية بالبحيرة

أصيب مزارع منذ قليل بطلق ناري بالقدم اليمنى، إثر وقوع مشاجرة مع جاره فى الأرض الزراعية بسبب خلافات بينهما على حدود الأرض بقرية كوم شريك التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم نقله لمستشفى الإسكندرية، لخطورة حالته.تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين مزارعين، بقرية كوم شريك التابعة لدائرة المركز نتج عنها إصابة أحدهم بطلق ناري بالقدم اليمنى.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "سعد ر ع خ" ٤٣ سنة و"رمضان ع خ" ٣٠سنة ومقيمين بعزبة خضير التابع لقرية كوم شريك دائرة المركز،وذلك بسبب خلافات بينهما على حدود الأرض الزراعية نتج عنه إصابة الأخير بطلق ناري بالقدم اليمنى من أعلى مجوف وخروج من أسفل وتم نقله لمستشفى الإسكندرية الجامعى نظرًا لخطورة حالته.تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.