مايا مرسى تنعى ضحايا حادث قطارى سوهاج

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، الذى وقع اليوم.وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن خالص أسفها وحزنها لهذا الحادث الأليم، مقدمة خالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كافٍ من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزونًا استراتيجيًا إضافيًا.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.