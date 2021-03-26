الجيش الباكستاني يطلق صاروخ «شاهين 1 إيه» البالستي بنجاح

أجرى الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، بنجاح إطلاق الصاروخ البالستي سطح-سطح "شاهين 1 إيه"، البالغ مداه 900 كيلومتر.وقال الجيش إن الإطلاق التجريبي "كان يهدف إلى إعادة التحقق من التصميمات المختلفة والمعايير الفنية لنظم التسليح بما فيها نظام الملاحة المتقدم".وهنأ الرئيس الباكستاني عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان والقيادة العسكرية في البلاد العلماء والمهندسين على الإطلاق الناجح للصاروخ.ويهدف البرنامج النووي والصاروخي الباكستاني في المقام الأول إلى مواجهة تهديدات الهند المجاورة، والتي تجري أيضا تجارب صاروخية بشكل روتيني.