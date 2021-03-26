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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فاوتشى: نظرية ريدفيلد حول تسرب كورونا من مختبر بالصين مجرد رأى

الجمعة 26/مارس/2021 - 07:43 م
كورونا
كورونا
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وصف مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، الدكتور أنتوني فاوتشي، نظرية المدير السابق للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتور روبرت ريدفيلد بأن فيروس كورونا المستجد انتشر في وقت سابق وتسرب من مختبر في الصين بأنه "مجرد رأي".

وقال "فاوتشي"، في تصريحات خلال إحاطة لفريق التعامل مع فيروس كورونا الأمريكي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن هناك عدة نظريات مطروحة في هذا الصدد.

وأوضح "فاوتشي"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "ريدفيلد" أشار إلى أنه كان يبدي رأيًا "ولكن مرة أخرى، هناك بدائل أخرى يتمسك بها معظم الناس".

وكان "ريدفيلد" قد أبدى رأيه في هذا الشأن في مقطع وثائقي لشبكة "سي إن إن" نُشِر اليوم، الذي أعرب فيه عن اعتقاده بأن فيروس كورونا المستجد بدأ ينتقل في خريف 2019 وأن الفيروس ربما نشأ في مختبر في الصين.

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