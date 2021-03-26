الأمن اليمني يضبط خلية إرهابية مرتبطة بالحوثي في مأرب

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب اليمنية، اليوم الجمعة، خلية إرهابية مرتبطة بميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد سليم السياغي- وفقا لما أورده الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت"- إنه بعد المتابعة والرصد الدقيق والتحري لعناصر الخلية، قام رجال الأمن بمداهمة وكر لها في أحد المربعات بمحيط مدينة مأرب، وتم ضبط أسلحة نوعية ومتوسطة وخفيفة وخرائط وأجهزة اتصالات لاسلكية وعبوات ناسفة.وعبّر السياغي عن شكره للمواطنين الشرفاء لتعاونهم البنّاء مع الأجهزة الأمنية، داعيا جميع أفراد المجتمع إلى مزيد من التعاون، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تهدف للإضرار بالأمن والاستقرار بالمحافظة.