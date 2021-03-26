نقيب المحامين ينعى ضحايا حادث قطاري سوهاج

نعى نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، ضحايا حادث قطاري سوهاج، متوجهًا بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يرزقهم الصبر والسكينة.ودعا نقيب المحامين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.يذكر أنه قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة، بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم 157 المميز وقطار رقم 2011 vip.ووصل النائب العام على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين بسوهاج ومتابعة سير التحقيقات.ووصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة سوهاج لمتابعة حادث قطاري سوهاج.وتوجه «مدبولي» بصحبة وزيري الصحة والتعليم العالي على الفور إلى المستشفيات لزيارة مصابي الحادث.وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة المصابين إلى 114 مصابًا و32 وفاة حتى الآن.وأكدت «الصحة» توافر مخزون كاف من أكياس الدم بجميع المستشفيات في سوهاج و3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي إضافي.كما أمر النائب العام بالتحقيق العاجل في حادث اصطدام قطاري سوهاج، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع التصادم لمباشرة إجراءات التحقيق.