وزيرة التضامن: 100 ألف جنيه تعويضًا لكل وفاة بحادث قطارى سوهاج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت مضاعفة التعويضات المخصصة للوفيات والمصابين في حادث تصادم قطاري سوهاج.وأضافت القباج، فى تصريحات خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الجمعة، أنه سيتم صرف مبلغ من 20 إلى 40 ألف جنيه للمصاب طبقا لحجم ودرجة الإصابة وفي حالة حدوث إعاقات ستصل إلى ١٠٠ ألف جنيه، وكذلك الوفيات مضاعفة للتعويض، ليصل إلى 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.