«70 % كسور».. «الصحة» تكشف حجم إصابات تصادم قطاري سوهاج

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم توجيه 105 سيارة إسعاف من سوهاج والمحافظات المجاورة، ونقل 165 إصابة و32 وفاة.





وأكدت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي أنه تم إخلاء 100% من الإصابات وفتح كل مخازن القطاع الطبي بالمحافظة، كما تم توجيه طائرتين على متنهما 52 من الأطقم الطبية (جراحات عامة وجراحة مخ وأعصاب وجراحة عظام ومستلزمات طبية كاملة).





ولفتت إلى أن المصابين وصلوا لـ12 مستشفى متفرقة ويوجد رصيد كافي من الدم من كل الفصائل في حدود 3 آلاف كيس دم وبلازما.





وأوضحت أن الحالات بين كدمات لحالات كسور، منوهة إلى أن 70% من الحالات كسور وحالات تحتاج لتدخل جراحي دقيق، وسيتم فحص الحالات التي يمكن نقلها للقاهرة، منوهة إلى أن مستشفى ناصر والشيخ زايد التخصصي استعدت لاستقبال الحالات.



