«رجال الأعمال»: مبادرة «المركزي» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستخلق فرص عمل

قال المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، إن الصناعة المحلية بدأت تتعافى من التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا خلال المرحلتين الأولى والثانية.وأكد فتوح أن سبب التعافي هو اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعة وتوجيه البنك المركزي بإطلاق المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل الصناعة استفادت من تلك المبادرات.وأشار عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مبادرة البنك المركزي لتمويل شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستؤدي إلى زيادة المصانع وخلق فرص عمل كثيرة خلال الفترة المقبلة.