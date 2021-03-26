«السكة الحديد»: إعادة تدوير 4 قطارات بخط حادث سوهاج المتعطل

قالت مصادر خاصة في هيئة السكك الحديدية، إن هناك إعادة تدوير لعدد من القطارات الموجودة على الخط الذي شهد حادث تصادم قطاري سوهاج اليوم، ومنها قطار 776 تهوية سيتم تدويره من أبو تيج برقم 777 إلى القاهرة، قطار 1006 سيتم تدويره من أبو تيج برقم 1007 إلى القاهرة.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه سيتم إعادة تدوير قطار 980 سيتم تدويره من أسيوط برقم 981 إلى القاهرة، وقطار 981 سيتم تدويره من سوهاج برقم 980 إلى أسوان.وشهدت محافظة سوهاج، جنوبي البلاد، ظهر الجمعة، حادث اصطدام قطارين أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة للتحقيق في الحادث وكشف جميع الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسؤوليات، كما وجه رئيس الوزراء والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان سرعة تقديم العلاج للمصابين.وقال الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذى عايناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج، إن الألم الذى يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتى بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب فى هذا الحادث الأليم".