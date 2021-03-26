«التجمع» يوجه أعضائه بتقديم الدعم لأسر مصابي وضحايا قطاري سوهاج

تقدم حزب التجمع بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج، كما يتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وقرر الحزب تكليف قياداته بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط بتوجيه أعضاء الحزب وأصدقائه والمواطنين بسرعة تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة والمساندة المعنوية لأسر الضحايا والمصابين والتبرع بالدم بالمستشفيات.وأكد الحزب دعمه الكامل لجهود الحكومة فى مواجهة هذا الحادث المفجع لشعبنا، كما ثمن الانتقال السريع لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين والنائب العام لموقع الحادث.