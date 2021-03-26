4 مواقع لتلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ تسهيلًا على المواطنين

أعلنت محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الصحة برعاية الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة عن تحديد 4 مواقع لتلقي لقاح كورونا بمدن محافظة كفر الشيخ تسهيلًا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمواطنين الذين سيتلقون اللقاح.وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، إن المواقع التي تم تحديدها، الأول بمستشفى قلين المركزي، والموقع الثاني بمستشفى سيدى غازي المركزي، والموقع الثالث بمستشفى دسوق العام، والموقع الرابع بالمركز الطبي بالحامول.وأضافت سلام، أن المواقع الـ4 استقبلت أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، إضافة لتلقي الفرق الطبية للقاح، وجار تسجيل أسماء المواطنين على السيستم، ليتلقوا اللقاح، مؤكدًا أن الأطقم الطبية بالمواقع الـ4 تلقوا اللقاح، وخاصة مديري المستشفيات والمركز الطبي.